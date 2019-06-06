НОЦ в Томске может быть ориентирован на экспорт образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Томская область намерена создать научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, ориентированный на экспорт образовательных услуг, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"С 1 марта [2020 года] будет конкурс (на создание НОЦ - прим. ТАСС). У каждого региона "своя фишка", наша, конечно, наука и образование. Что важно для нас и одновременно важно для страны - экспорт образования. С гордостью говорю - у нас из 68 стран студенты и из 67 регионов России, и так уже десятилетия", - сказал Жвачкин, отвечая на вопрос о возможной направленности работы томского НОЦ.

Он отметил, что в регионе для создания НОЦ не нужно создавать дополнительную инфраструктуру, так как работает шесть государственных университетов и крупный бизнес, который сможет поставить перед учеными правильную задачу. "Для нас НОЦ - это золотой треугольник: власть, бизнес и наука… Нам повезло в Томске, что у нас все корпорации большие присутствуют. И они входят в этот НОЦ - мы пригласили "Сибур", "Газпром нефть", "Интер РАО", уже создали кросс-индустриальные центры", - пояснил губернатор.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна принять участие в научных исследованиях и разработках в области, определяющих приоритеты научно-технологического развития.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.