Регионы - нарушители по дорожному нацпроекту гарантировали возвращение в график к 1 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Губернаторы регионов, нарушивших сроки по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", гарантировали возвращение в график к 1 июля. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, такие обязательства взяли на себя участники Ассоциации инновационных регионов России во время рабочей встречи с Акимовым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2019). "Участники встречи пояснили Акимову сложности, с которыми столкнулись в рамках первого этапа национального проекта, и сообщили, что в течение июня все вопросы будут сняты: к 1 июля реализация нацпроекта в отстающих регионах должна вернуться в общероссийский график", - рассказал он.

Накануне Акимов провел заседание проектного комитета нацпроекта, на котором была отмечена неудовлетворительная работа ряда регионов по контрактной работе. Напомним, что к 31 мая регионы должны были заключить все необходимые контракты с подрядчиками на выполнение дорожных работ на конкретных объектах в рамках нацпроекта этом году. Между тем в ряде регионов, таких как Республика Крым, Чукотский автономный округ, Тверская область, Республика Мордовия и Еврейская автономная область, контрактация была завершена менее чем на 40%.

Как добавил представитель вице-премьера, на встрече с губернаторами - участниками Ассоциации инновационных регионов России также предложено продумать возможность заключения долгосрочных контрактов по укрупненным объектам в рамках нацпроекта, чтобы уже сейчас можно было "расторговать" контракты на 2020-2021 годы. "Также губернаторы предложили рассмотреть возможность включения в национальный проект отдельного направления - ремонт и реконструкция малых мостов и других инженерных сооружений на автодорогах", - отметил он.

Нацпроект

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.