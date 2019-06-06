Ярославский университет при содействии "1С" будет готовить кадры для "цифровой экономики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ярославский государственный университет (ЯрГУ) им. П. Г. Демидова и компания "1С" подписали в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Соглашение направлено на достижение ключевых целей национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика РФ". В частности, совместная работа университета и компании нацелена на проведение прикладных исследований в области развития новых производственных технологий и искусственного интеллекта", - приводят в сообщении слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

В рамках сотрудничества предусмотрена организация деятельности центра превосходства цифровой трансформации экономики "1С", открытого на базе опорного вуза региона. Стороны объединят усилия в подготовке и переподготовке кадров для проведения прикладных исследований. Соглашение также подразумевает создание малых инновационных предприятий, организацию практики для студентов на предприятиях - партнерах компании "1С" и выплату именных стипендий.

"В цифровой экономике главный ресурс - это кадры, поэтому система образования - это наш основной кадровый ресурс. У нас много образовательных программ о том, как разрабатывать системы "1С", но до сих пор не было хорошего отечественного курса о комплексном автоматизированном управлении предприятиями. Это первая разработка, и мы опробуем ее в ЯрГУ. В случае успеха будем тиражировать этот опыт по всей стране с помощью ярославских преподавателей", - отметил директор компании "1С" Борис Нуралиев.

По словам ректора ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александра Русакова, в университете благодаря компании "1С" появится возможность осуществлять подготовку эффективных кадров для цифровой экономики, использовать совершенно новые программы и участвовать в национальных проектах. Кроме того, планируется объединение усилий вуза и компании для цифровизации деятельности органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы Ярославской области.

О нацпроекте

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.