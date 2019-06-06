Псковская область за пять лет получит на реализацию нацпроектов около 34 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Псковская область получит до 2024 года из федерального бюджета порядка 34 млрд рублей на реализацию в регионе национальных проектов, сообщил ТАСС губернатор Михаил Ведерников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Большая, красивая сумма: 34 млрд рублей на пять лет, но мы рассчитываем, что эта сумма будет больше, потому что все зависит от [нашей] активности. Будут дополнительные доходы, которые будут перераспределяться, мы стараемся участвовать во всех программах, которые тоже отвечают задачам нацпроектов, но де-юре в орбиту нацпроектов не входят", - сказал глава региона.

Он также уточнил, что обозначенная сумма - это средства федерального бюджета. "Мы добились того, чтобы попасть в категорию [регионов], где софинансирование составляет всего 1%, потому что иначе для нас тяжело", - уточнил Ведерников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.