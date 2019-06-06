Перевод школ на работу в одну смену потребует 600 тыс. новых мест ежегодно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Перевод всех школ России на режим работы в одну смену потребует введения по 600 тыс. новых мест ежегодно в период до 2024 года. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованном в четверг на сайте кабмина.

В нем указывается, что, по состоянию на 2018/2019 учебный год, во вторую и третью смены в России обучаются 1,2 млн. детей. "Для решения проблемы перевода учебного процесса к 2024 году в одну смену необходимо в ближайшие шесть лет (включая 2019 год) ежегодно вводить по 600 тыс. новых учебных мест", - говорится в документе.

Согласно нацпроекту "Образование", который охватывает период с 2019 до 2024 года, третья смена в России должна быть ликвидирована к 2021 году. Кроме того, планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.