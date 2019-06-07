Кабмин утвердил концепцию национальной системы управления данными

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию национальной системы управления данными, создание которой предусмотрено нацпрограммой "Цифровая экономика". Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД [национальной системы управления данными], описываются основные составляющие ее элементы и участники. Утвержден также план мероприятий ее создания, который предусматривает в первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы, отработку механизмов повышения качества управления государственными данными", - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте концепции, основной целью создания системы "является повышение эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации".

Отдельным постановлением решено провести с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимент по апробации основных подходов к созданию системы на данных, которые будут предоставлены органами государственной власти. В этом эксперименте, в частности, примут участие Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Аналитический центр при правительстве РФ, Центральная избирательная комиссия, ЦБ, банки и страховые организации, а также региональные власти на добровольной основе.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов в таких сферах, как нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.