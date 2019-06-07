Топилин надеется, что массовый спорт будет доступен для всех со временем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Занятия спортом пока не доступны для большинства россиян, поскольку требуют больших финансовых затрат, но эта индустрия быстро развивается и со временем может стать доступной для всех. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума корреспонденту портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Нужно спортом заниматься, просто графики подстраивать под это. Постепенно это должно становиться общим местом, но для этого должны быть возможности. Если вы занимаетесь спортом, ходите куда-то, это же не маленькие деньги, пока это дорого и большинству людей не доступно", - сказал он, уточнив, что не только работодатели должны стимулировать занятия спортом.

"Эта индустрия сейчас растет, растет очень быстро, хорошими темпами. Я думаю, эта история будет доступна", - добавил он.

Министр поделился, что сам катается с семьей на велосипеде по три часа каждое воскресенье. "Сделать это привычкой надо, конечно. Другой вопрос, что сейчас за городом [это проще], а в Москве это, конечно, сложнее сделать. Я иногда с ужасом смотрю, как по улицам люди на велосипедах в потоке машин иногда мелькают: дорожки выделяются, но все надо делать аккуратно. Посмотрите, сколько людей в Москве сейчас катается на велосипедах. Это все придет в совершенно другое качественное состояние. У меня сомнений никаких нет, надо просто это с молодых лет воспитывать", - заключил Топилин.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.