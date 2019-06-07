Около 50 млрд рублей выделят для Мордовии на реализацию нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Республики Мордовия рассчитывают получить из федерального бюджета порядка 50 млрд рублей на реализацию национальных проектов до 2024 года. Большая часть средств предусмотрена на нацпроекты "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги", сообщил в четверг глава республики Владимир Волков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В пределах 50 млрд рублей [получит до 2024 года Мордовия из федерального бюджета]. Большой объем средств предусмотрен на нацпроекты "Образование", Демография", но самые большие средства - на нацпроекты "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги", - сказал Волков.

Он уточнил, что работа по реализации нацпроектов уже ведется. "Не вижу проблем и вопросов, которые бы мешали на территории республики по всем нацпроектам начинать работу, мы активно ее начинаем", - сказал глава республики.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" власти Мордовии планируют построить четыре новых ФАПа и перевести в более благоустроенные помещение еще 22 ФАПа, приобрести 20 мобильных медицинских комплексов для жителей отдаленных сел. Кроме того, власти рассчитывают дооснастить медоборудованием четыре первичных сосудистых отделения, построить две детских поликлиники, хирургический корпус детской республиканской больницы. До конца 2019 года планируется завершить строительство новой поликлиники республиканского онкологического диспансера. На мероприятия в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направят до 2024 года 8 млрд рублей.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" Мордовии в 2019 году предусмотрен ремонт 100 км автодорог регионального значения (вне Саранской городской агломерации) и 51 км автодорог и улиц Саранской городской агломерации. На эти цели планируется направить 1,8 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.