Фонд кино в 2019 году поддержит переоборудование более 200 кинозалов в России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) объявил итоги отбора кинозалов, которые претендуют на получение госсредств. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на сайте организации.

Всего по итогам конкурса этого года "в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 204 кинозала будут поддержаны". В частности, в 2019 году откроется первый кинозал, поддержанный Фондом кино в Еврейской автономной области (ЕАО). За время конкурсов, которые фонд проводил в 2015-2018 годах, были поддержаны кинозалы в 79 субъектах РФ, теперь будут охвачены уже 80 субъектов России.

Всего в рамках нацпроекта "Культура" в период с 2019 по 2024 год будет поддержано переоборудование не менее 1200 кинозалов. Ранее Фондом кино было проведено пять конкурсных процедур, по итогам которых было поддержано 811 кинозалов. К регионам, неохваченным программой кинофикации относятся Калмыкия, Камчатский край, ЕАО, Чукотский автономный округ.

Фонд кино был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.