Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы заинтересованы в участии в национальных проектах в сфере инфраструктуры, в здравоохранении, экологии и цифровой экономике. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что работа над конкретными проектами ведется, но не стал их называть.

По словам Белоусова, практически все инвесторы, участвовавшие 6 июня во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе и европейские, выразили желание вкладывать средства в национальные проекты. "А что касается инвесторов - то это буквально все, кто участвовал [во встрече с президентом], кто пришел. Это касается и китайских наших коллег, которые большой интерес проявляют практически по все направлениям. Это касается инвесторов из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы", - отметил помощник президента РФ

"В данном случае речь шла о прямых иностранных инвестициях, в том числе это инвестиции через РФПИ, вхождение в капитал с последующим выходом", - добавил он.