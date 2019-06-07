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ПМЭФ-2019

Кудрин: реализация нацпроектов поднимет темп роста экономики России в пределах 1%

По мнению главы Счетной Палаты РФ, нацпроектам пока не удалось стать "прорывными проектами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Реализация национальных проектов, утвержденных в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина, сможет ускорить темпы роста российской экономики "от силы" в рамках 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Очень многие рассчитывали, что нацпроекты станут такими прорывными проектами, которые взбодрят экономический рост и ответят на вопрос, что нужно сделать, чтобы поднять его до среднемирового уровня, - сказал он. - Сегодня можно четко дать ответ, что национальные проекты в том виде, как они сложились, поднимут темп экономического роста от силы в пределах одного процента плюс".

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации.

В рамках указа перед правительством РФ была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПМЭФ-2019
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