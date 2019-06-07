Силуанов заявил, что успех нацпроектов в регионах зависит не только от денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Успех реализации национальных проектов в регионах зависит не только от объема финансирования со стороны федерального центра, но и от управленческих решений глав субъектов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019.

"Говорить, что не хватает [финансирования на нацпроекты] - подбросьте еще. На это нацеливаться не надо и потом говорить, что нам мало денег дали. Тут вопрос, конечно, и денег, но и тех решений, которые должны принять руководители регионов", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что для финансирования нацпроектов в регионах на федеральном уровне были приняты такие решения как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также увеличение дефицита федерального бюджета на 0,5% ВВП.

По словам первого вице-премьера, к таким решениям глав регионов относятся, например, меры по подключению бизнеса к работе над нацпроектами. "На региональном уровне гораздо больше можно сделать для создания благоприятного инвестиционного комитета. Все ли решается деньгами? Многое, согласен, но нам всем нужно руководствоваться теми ресурсами, которые у нас есть. Выше головы не прыгнешь, а задача у нас стоит", - отметил он.