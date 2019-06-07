Голикова прокомментировала неверие чиновников и бизнесменов в нацпроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала итоги голосования на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое показало, что 78% участников опроса не верят в нацпроекты в качестве драйвера экономики.

"Я не скептик, я оптимист. И я считаю, что если мы все будем работать, то вполне те мероприятия, которые обозначены в нацпроектах, и которые в них не обозначены, но которые все равно реализуются с помощью других инструментов - их много, этих инструментов - должны привести к качественным изменениям в стране", - сказала Голикова в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как на деловом завтраке проголосовала она сама, вице-премьер отметила, что "всегда голосует за позитив".

7 июня участники делового завтрака Сбербанка в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума приняли участие в голосовании, где ответили на вопрос, сможет ли реформа государственного управления вместе с работой по национальным проектам нарастить темпы роста экономики. Вначале участники сессии были настроены более пессимистично, и большинство бизнесменов не согласились с утверждением об экономическом эффекте нацпроектов. Таких оказалось 78%. Однако итоговый опрос на деловом завтраке показал, что 70% участников стали смотреть на ситуацию в позитивном ключе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.