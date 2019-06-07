Голикова призвала губернаторов "идти в народ" для популяризации нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала глав российских регионов "идти в народ" с тем, чтобы активнее информировать граждан о новых возможностях, связанных с реализацией национальных проектов. С таким заявлением она выступила в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вопрос о необходимости изменить подход в информировании населения задал Голиковой председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его мнению, в стране происходит много положительных изменений, однако об этом "почти никто не знает".

"Нужно не просто изменить ситуацию, а идти в народ, извините за такой термин. И я думаю, что губернаторы в этом году должны выполнять эту функцию, потому что очень важно правильно донести эту информацию. Иногда нужно просто выслушать и скорректировать свои решения для того, чтобы они действительно были направлены на конкретные результаты и имели соответствующий эффект", - ответила Голикова.

В свою очередь, Макаров добавил, что "нацпроекты породили большие ожидания". "Проводится огромная работа. Но нам необходимо соизмерять то, что мы делаем, с тем, что мы собираемся делать, с ожиданиями людей. Потому что худшее, что может произойти, - это обмануть ожидания людей", - считает глава думского комитета.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.