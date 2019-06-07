В Госсовете выступили за создание НОЦ в регионах, не имеющих сильной научной базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, создаваемые в рамках национального проекта "Наука", должны появиться в регионах, не имеющих сильной научной базы, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах ПМЭФ руководитель рабочей группы Госсовета "Образование и наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки России совместно с Травниковым, который возглавляет профильную рабочую группу, рассмотреть возможность создания субъектами РФ самостоятельно, вне мероприятий нацпроекта "Наука", объединений по типу НОЦ. Для этого премьер-министр поручил интегрировать работу вузов и научных организаций, а также развивать их кооперацию с предприятиями и предусмотреть их финансирование из федерального бюджета.

"Многие мои коллеги-губернаторы об этом говорят, и я, если честно, с этим согласен: если мы говорим о каком-то дополнительном ускорении в развитии научно-образовательном, то давайте будем создавать дополнительные НОЦ на той территории, где этой базы пока нет, и, может быть, там, нужно прикладывать дополнительные усилия государству", - сказал Травников.

По его словам, регионы с сильной научной базой, такие как Томская и Новосибирская область, уже имеют научно-образовательные центры мирового уровня. Он отметил, что с учетом приоритетов развития Арктики стоило бы рассмотреть возможность создания НОЦ Арктической направленности.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна принять участие в научных исследованиях и разработках в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.