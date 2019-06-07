Рейтинг комфортности городов России представят в октябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рейтинг городов в соответствии с индексом комфортной среды планируется представить в октябре 2019 года, сообщил в пятницу зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В октябре мы должны <…> замерить рейтинг индекса качества каждого города и сделать его публичным. И мы сразу увидим по 36 показателям, на каком месте находится тот или иной город, увидим, какую ту или иную позицию нужно подтянуть. Сюда нужно сбить все проекты - это и расселение аварийного жилфонда, и доступность социальной инфраструктуры, и городской транспорт, и экология, здесь будет иметь значение все", - сказал Мутко на сессии "Инвестиции в развитие городской среды".
36 индикаторов индекса, который разрабатывается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволит комплексно оценить состояние городской среды.
Комфортная жизнь
Мутко напомнил, что при строительстве жилых домов особенно важно создавать комфортную инфраструктуру. "Если мы строим просто жилье - без среды, то спросом это не будет пользоваться, потому что люди сейчас, если берут ипотеку, то покупают не просто квадратные метры, а среду, - подчеркнул он. - Мы разработали стандарты комплексного освоения территорий, опираясь на лучший мировой опыт. Они носят рекомендательный характер, но мы движемся к тому, что они будут иметь обязательный характер".
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который также принял участие в сессии, разделяет такой подход. "Должно быть развитое, комфортное общественное пространство под боком. Это когда не надо ехать в центр города, когда можно отдохнуть в своем районе", - уточнил он.
С таким принципом строительства согласен и мэр Москвы Сергей Собянин: "В Москве житель любого района чувствует, что он житель конкретного района, и все, что происходит там, он воспринимает чрезвычайно болезненно и остро. Выходя на улицу из своего дома, он видит свой двор, свой детский сад, школу, дом культуры, МФЦ", - отметил он.
По словам гендиректора компании "ДОМ.РФ" Александра Плутника, в 2017 году 22% молодежи страны сменили место жительства, переехав в населенные пункты с комфортной городской средой. "В современных условиях часть функций квартиры переходят в город, это так называемая новая форма жилья сoliving, когда функции гостиных вынесены в общественное пространство. Тенденция - молодежь отводит себе меньшую площадь и больше времени проводит в комфортной городской среде с развитой инфраструктурой", - поделился эксперт.
Общественное пространство: опыт городов
Участники сессии подчеркнули важность повышения уровня привлекательности общественного пространства. Собянин напомнил, как менялись улицы российской столицы в последние годы. "Мы задали тренды, их исход не был очевиден, но, тем не менее, мы достигли результата, добились синергии различных преобразований и получили более качественное пространство в Москве, - сказал он. - Такое пространство европейские города создавали за всю историю своего существования. Ни в советское время, ни в постсоветское время никто такую задачу ни в Москве, ни в других российских городах не ставил, поэтому нам нужно было этот путь пройти за несколько лет".
Марко Буччи - мэр Генуи с населением около 600 тыс. человек, в свою очередь отметил необходимость учета общественного мнения при составлении мастер-плана изменений в населенном пункте. Он считает, что рецепт успеха - сохранение исторически значимых объектов, учет мнения местных жителей, компетентные архитекторы, забота об экологии. "В мастер-плане у нас предусмотрена "зеленая линия" - это то, что очень важно для людей: соблюдается требование, что такое-то количество построенных метров жилья необходимо обеспечить таким-то количеством зеленых насаждений", - уточнил Буччи.
Задачи нацпроекта
Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.