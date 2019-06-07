Рейтинг комфортности городов России представят в октябре

Мутко напомнил, что при строительстве жилых домов особенно важно создавать комфортную инфраструктуру. "Если мы строим просто жилье - без среды, то спросом это не будет пользоваться, потому что люди сейчас, если берут ипотеку, то покупают не просто квадратные метры, а среду, - подчеркнул он. - Мы разработали стандарты комплексного освоения территорий, опираясь на лучший мировой опыт. Они носят рекомендательный характер, но мы движемся к тому, что они будут иметь обязательный характер".

36 индикаторов индекса, который разрабатывается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Индикаторы также распределены по факторам, формирующим среду обитания: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким образом, индекс позволит комплексно оценить состояние городской среды.

"В октябре мы должны <…> замерить рейтинг индекса качества каждого города и сделать его публичным. И мы сразу увидим по 36 показателям, на каком месте находится тот или иной город, увидим, какую ту или иную позицию нужно подтянуть. Сюда нужно сбить все проекты - это и расселение аварийного жилфонда, и доступность социальной инфраструктуры, и городской транспорт, и экология, здесь будет иметь значение все", - сказал Мутко на сессии "Инвестиции в развитие городской среды".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рейтинг городов в соответствии с индексом комфортной среды планируется представить в октябре 2019 года, сообщил в пятницу зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который также принял участие в сессии, разделяет такой подход. "Должно быть развитое, комфортное общественное пространство под боком. Это когда не надо ехать в центр города, когда можно отдохнуть в своем районе", - уточнил он.

С таким принципом строительства согласен и мэр Москвы Сергей Собянин: "В Москве житель любого района чувствует, что он житель конкретного района, и все, что происходит там, он воспринимает чрезвычайно болезненно и остро. Выходя на улицу из своего дома, он видит свой двор, свой детский сад, школу, дом культуры, МФЦ", - отметил он.

По словам гендиректора компании "ДОМ.РФ" Александра Плутника, в 2017 году 22% молодежи страны сменили место жительства, переехав в населенные пункты с комфортной городской средой. "В современных условиях часть функций квартиры переходят в город, это так называемая новая форма жилья сoliving, когда функции гостиных вынесены в общественное пространство. Тенденция - молодежь отводит себе меньшую площадь и больше времени проводит в комфортной городской среде с развитой инфраструктурой", - поделился эксперт.

Общественное пространство: опыт городов

Участники сессии подчеркнули важность повышения уровня привлекательности общественного пространства. Собянин напомнил, как менялись улицы российской столицы в последние годы. "Мы задали тренды, их исход не был очевиден, но, тем не менее, мы достигли результата, добились синергии различных преобразований и получили более качественное пространство в Москве, - сказал он. - Такое пространство европейские города создавали за всю историю своего существования. Ни в советское время, ни в постсоветское время никто такую задачу ни в Москве, ни в других российских городах не ставил, поэтому нам нужно было этот путь пройти за несколько лет".

Марко Буччи - мэр Генуи с населением около 600 тыс. человек, в свою очередь отметил необходимость учета общественного мнения при составлении мастер-плана изменений в населенном пункте. Он считает, что рецепт успеха - сохранение исторически значимых объектов, учет мнения местных жителей, компетентные архитекторы, забота об экологии. "В мастер-плане у нас предусмотрена "зеленая линия" - это то, что очень важно для людей: соблюдается требование, что такое-то количество построенных метров жилья необходимо обеспечить таким-то количеством зеленых насаждений", - уточнил Буччи.

Задачи нацпроекта

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.