Центр цифрового образования создадут в новосибирском Академгородке по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб" планируется создать в Новосибирской области по проекту "Цифровая образовательная среда", входящему в национальный проект "Образование". Об этом ТАСС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках ПМЭФ-2019.

"Новосибирская область оформила и подала заявку на реализацию этого мероприятия. Я абсолютно уверен, что мы будем среди победителей, и в сроки, предусмотренные нацпроектом, в Новосибирской области IT-куб тоже будет создан", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что сроки реализации проекта будут зависеть от финансирования из федерального бюджета. "Если потребуется софинансирование в этом году, мы найдем возможности изменения регионального бюджета", - добавил Травников. Из регионального бюджета на создание центра планируется выделить 15 млн рублей, средства направят на капитальный ремонт и подготовку помещения под IT-Куб. Губернатор добавил, что центр будет располагаться в Академгородке.

Создание таких центров позволит обеспечить среди подрастающего поколения продвижение компетенций в области цифровизации - в сферах информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования цифровых операций. Также центр позволит заниматься ранней профориентацией при выборе учащимися будущей профессии.