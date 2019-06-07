{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Центр цифрового образования создадут в новосибирском Академгородке по нацпроекту

Власти региона готовы скорректировать бюджет в случае, если потребуется софинансирование

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб" планируется создать в Новосибирской области по проекту "Цифровая образовательная среда", входящему в национальный проект "Образование". Об этом ТАСС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках ПМЭФ-2019.

"Новосибирская область оформила и подала заявку на реализацию этого мероприятия. Я абсолютно уверен, что мы будем среди победителей, и в сроки, предусмотренные нацпроектом, в Новосибирской области IT-куб тоже будет создан", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что сроки реализации проекта будут зависеть от финансирования из федерального бюджета. "Если потребуется софинансирование в этом году, мы найдем возможности изменения регионального бюджета", - добавил Травников. Из регионального бюджета на создание центра планируется выделить 15 млн рублей, средства направят на капитальный ремонт и подготовку помещения под IT-Куб. Губернатор добавил, что центр будет располагаться в Академгородке.

Создание таких центров позволит обеспечить среди подрастающего поколения продвижение компетенций в области цифровизации - в сферах информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования цифровых операций. Также центр позволит заниматься ранней профориентацией при выборе учащимися будущей профессии.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Первый рейтинг цифровизации российских регионов опубликуют осенью
В нем будет учитываться вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, а также удовлетворенность потребителей услуг и продуктов цифровой экономики
Читать полностью