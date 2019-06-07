Центр по цифровизации сельского хозяйства на Алтае поможет развитию агропредпрятий

БАРНАУЛ, 7 июня. Созданный на базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) Центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства поможет внедрению современных технологий в одну из основных для региона аграрных отраслей. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор региона Виктор Томенко.

"Мы активно включились в реализацию нацпроектов, в том числе пилотного проекта по цифровизации сельского хозяйства. Чтобы объединить усилия и возможности науки, бизнеса и власти, мы создали Центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства на базе АлтГУ. Сформирована схема работы центра, которая подразумевает подготовку ведущими вузами научно-обоснованных методик по своим направлениям в связке с пилотными фермерскими хозяйствами. Затем эти методики переводятся в алгоритмы и цифровые сервисы создаваемой агроплатформы, которая будет доступна для всех сельхозпроизводителей региона", - сказал Томенко.

По его словам, в частности, Алтайский государственный аграрный университет будет готовить методики работы в сфере логистики, поставок сырья и готовой продукции, расчета семян и кормов, подбора удобрений, банка агрорешений. АлтГУ сосредоточится на подготовке методик анализа данных дистанционного зондирования Земли, высокоточного позиционирования техники, использования беспилотников, разработки моделей предоставления финансовых сервисов. Алтайский государственный технический университет будет отвечать за инфраструктуру и связь, разработку программного обеспечения, включение искусственного интеллекта в цифровую агроплатформу.

В деятельность рабочих групп включились инновационные компании: "Сисорт" будет совершенствовать алгоритмы фотосепарации сельхозпродукции, центр технологического развития "Информационные технологии" намерен внедрять систему мониторинга состояния сельхозживотных. Компания "ЭРА НТ" будет развивать технологии дистанционного мониторинга сельхозтехники. Компания "Информационные системы и сервисы", разработчик цифровой агроплатформы ИС.РЕСПАК, которой уже сегодня пользуются более 2,5 тыс. алтайских аграриев, будет внедрять интелеллектуальные алгоритмы по обработке больших данных, "Сбербанк" заинтересован в проектировании и внедрении цифровых финансовых сервисов для фермеров.

"Результаты реализации пилотного проекта в Алтайском крае могут стать основой для построения платформы цифровизации сельского хозяйства всей страны. Уже сейчас на федеральном уровне опыт цифровизации края признан передовым", - отметил Томенко.

Национальная программа "Цифровая экономика" на срок до 2024 года включительно, представляет собой один из 12 нацпроектов. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.