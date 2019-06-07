Первый рейтинг цифровизации российских регионов опубликуют осенью

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Парламентарии совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ осенью опубликуют первый рейтинг цифровизации российских регионов, на основе которого, в частности, будут приниматься управленческие решения, сообщил вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу в ходе дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы планируем осенью вместе Минцифрой первый рейтинг цифровизации регионов опубликовать. Правительство планирует, что показатели этого рейтинга будут учитываться при принятии в том числе управленческих решений в отношении регионов, в том числе финансовых", - сказал Турчак на панельной дискуссии "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы".

Он добавил, что в рейтинге будет учитываться, в частности, вклад цифровизации в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, появление новых рабочих мест, а также удовлетворенность потребителей услуг и продуктов цифровой экономики.

"Этот рейтинг не для того, чтобы выявлять лучших и показывать худших, а для того, чтобы пропагандировать лучшие практики, которыми богаты наши регионы", - подчеркнул Турчак.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.