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ПМЭФ-2019

Рязанские власти направят 885 млн рублей на строительство объектов водоснабжения

В регионе модернизируют и построят не менее 35 крупных объектов водоснабжения и 66 км водопроводных сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Рязанской области направят 885 млн рублей на строительство крупных объектов водоснабжения и сетей, сообщил ТАСС губернатор региона Николай Любимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках нацпроекта "Экология" в регионе будет реализовываться федеральный проект "Чистая вода", объем его финансирования - 885,04 млн рублей до 2024 года. По нему в Рязанской области будет модернизировано и построено не менее 35 крупных объектов водоснабжения и 66 км водопроводных сетей. Уже в текущем году в городе Кораблино будет построено четыре станции обезжелезивания", - сказал губернатор.

Он отметил, что реализация программы позволит повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 90,7 до 94,3%, а долю городского населения - с 98,2% до 99%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПМЭФ-2019
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