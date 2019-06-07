Бизнес выступил за снижение барьеров для его участия в нацпроектах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бизнес хочет участвовать в реализации национальных проектов, однако опасается излишней бюрократии и недостаточно стабильных правил игры. Об этом сообщил президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" на полях ПМЭФ-2019.

"Для управления национальными проектами, на мой взгляд, должен быть выбран намного более простой жанр, чем нынешний бюрократический. Концентрироваться нужно на результате, а не на исполнении большого количества мероприятий", - сказал он.

По мнению бизнесмена, в настоящее время все, что касается нацпроектов, "зарегулировано даже больше, чем наша базовая система государственного управления".

Репик отметил, что возможность поучаствовать в реализации нацпроектов уникальна и бизнесмены не хотят ее упускать, однако им нужны гарантии стабильности.

"Для того, чтобы в чем-то участвовать, нужно очень хорошо понимать, в чем именно ты принимаешь участие, и как это работает. Мы неоднократно говорили, и президент нас в этом поддерживает: правила игры для бизнеса должны быть стабильны", - сказал он.

Одним из решений проблемы Репик считает введение механизма "регулярной гильотины", который позволит сделать "регулирование соответствующим сегодняшней задаче, оставив в нем то, что реально нужно".

Ранее на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось голосование государственных деятелей и представителей бизнеса. 70% участников согласились с утверждением, что реформа государственного управления и работа по нацпроектам помогут нарастить темпы роста российской экономики. Сначала участники завтрака были настроены не так оптимистично - так, большинство бизнесменов не соглашалось с утверждением о позитивном экономическом эффекте нацпроектов, который поддерживали чиновники.