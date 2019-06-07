Чувашия направит около 1 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Чувашской Республики в 2019 году направят порядка 1 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта, сообщил ТАСС в пятницу глава Чувашии Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В этом году не менее 1 млрд рублей [направим] на физическую культуру и спорт. Мы оснащаем дворовые территории спортивным оборудованием... В дальнейшей перспективе мы будем строить ... футбольные поля, волейбольные, баскетбольные площадки - не закрытые, а именно на улице", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что в настоящее время в Чувашии действует 53 спортивные школы, в них занимаются 33,5 тыс. детей и подростков, всего в занятия физкультурой и спортом вовлечено 44% населения.

По данным правительства региона, республика получит более 514 млн рублей из федерального бюджета в 2019-2021 годах на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Средства направят на строительство 25-метрового бассейна в районном центре Аликовского района, покупку спортоборудования для школ олимпийского резерва, создание малых спортивных площадок при муниципальных центрах тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и другие мероприятия.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.