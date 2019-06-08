Более 35 млрд рублей будет выделено Северному Кавказу по нацпроекту "Демография"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа в рамках национального проекта "Демография" получат до 2025 года 36,1 млрд рублей, 15,8 млрд рублей из них будут выделены в 2019 году, сообщил в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Что касается национального проекта "Демография", то планируется до 2024 года выделить более 36 млрд рублей по этому проекту, и на 2019 год предусмотрено финансирование 15,8 млрд рублей", - сказал он.

Министр пояснил, что численность населения Северного Кавказа сейчас продолжает расти. "У нас 9 млн 670 тыс. человек населения и очень хорошие темпы роста. Я думаю, что мы с вами в скорое время будем торжественно отмечать рождение 10-миллионного жителя Северного Кавказа", - добавил Чеботарев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.