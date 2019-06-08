Регионы СКФО получат 74 млрд рублей в рамках нацпроектов в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году получат 74 млрд рублей на реализацию нацпроектов в рамках софинансирования, сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"В бюджетах субъектов уже спланированы и утверждены финансовые ресурсы, которые субсидируют ФОИВы, в размере 74 млрд рублей, это на данный момент [в 2019 году]. До 2024 года мы не можем сейчас дать точную сумму, примерно мы предполагаем, что 2020-2021 годы - это вложения в объеме 400 млрд рублей по предварительным подсчетам", - сказал он.

В семи регионах округа разработаны и реализуются 337 региональных проектов. "Мы сейчас находимся на втором этапе реализации национальных проектов, первым этапом было планирование. Проблемы были на первом этапе - при формировании показателей национальных проектов был унифицированный подход без учетов социально-экономических особенностей регионов. В данный момент я системных проблем не вижу", - отметил полпред.

По словам Матовникова, один из вопросов - большой объем финансовой отчетности, которую должны предоставлять регионы. "Считаю, что Минфин на своем ресурсе должен сделать единообразный программный продукт, где будут представлены все эти контрольные цифры, и им не нужно будет писать по огромному числу отчетов", - сказал он.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.