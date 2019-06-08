Регионы СКФО получат почти 30 млрд рублей по нацпроекту "Здравоохранение"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Почти 30 млрд рублей будет выделено семи регионам Северного Кавказа до 2025 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение" выделение почти 30 млрд рублей на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, чтобы выполнить те национальные цели и стратегические задачи, которые поставлены указом президента", - сказал он.

Чеботарев отметил и снижение уровня младенческой смертности, на проблему которой в апреле 2019 года на итоговой коллегии Минкавказа обратил внимание его руководства вице-премьер Виталий Мутко. "Если в 2014 году смертность была около 2 тыс. случаев в год таких, то в 2018 году это уже около 900 случаев, то есть более чем в два раза снизилась младенческая смертность. И мы дальше будем делать все с Минздравом, с руководством, с местными руководителями, с главами регионов, чтобы эта цифра и дальше снижалась", - пояснил министр.

По его словам, за последние несколько лет на Северном Кавказе открыто более 20 новых объектов здравоохранения и четыре перинатальных центра. "Конечно, все это способствует в целом оздоровлению людей и, в том числе, снижению детской смертности. Поэтому это те конкретные шаги, которые предпринимает государство, власть, вместе с частным бизнесом для того, чтобы в целом оздоравливать население на Северном Кавказе", - добавил Чеботарев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.