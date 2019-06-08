Финансирование нацпроекта "Образование" в СКФО превысит 35 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Финансирование мероприятий национального проекта "Образование" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), в том числе и направленных на устранение трехсменного обучения в школах, составит 35,2 млрд рублей до 2025 года. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Допустим, национальный проект "Образование". Всего в формате национального проекта [в СКФО] выделено до 2024 года включительно 35,2 млрд рублей, это в том числе и на решение проблемы трехсменного обучения 24,4 млрд рублей", - сказал он.

Министр добавил, что в мероприятия нацпроекта включено и устранение трехсменного образования в школах, для этого планируется построить 50 школ - 19 школ в Чечне, 19 школ в Дагестане, 12 школ в Ингушетии. Он также пояснил, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Образования" регионам СКФО выделено 15,8 млрд рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.