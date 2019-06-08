Около 20 млрд рублей выделят СКФО по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Почти 20 млрд рублей на финансирование мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги" будет выделено семи регионам Северного Кавказа до 2025 года. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - планируется выделить почти 20 млрд рублей по 2024 год", - сказал он.

Министр пояснил, что средства будут направлены на увеличение доли дорожной сети в городах и дорог регионального значения. Кроме того, говоря о возможности внесения новых предложений о включении объектов в план развития магистральной инфраструктуры, Чеботарев сообщил, что министерством эта работа может быть продолжена.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.