Чубайс: деятельность Роснано напрямую влияет на реализацию нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Деятельность портфельных компаний Роснано напрямую влияет на реализацию ряда российских национальных проектов, сообщил в интервью ТАСС и порталу "Национальные проекты. Будущее России" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Роснано Анатолий Чубайс.

"Десятки портфельных компаний Роснано так или иначе участвуют в реализации большого набора направлений в различных национальных проектах. Например, сегодня Роснано является лидером российской возобновляемой энергетики. И это прямой вклад в реализацию национального проекта по экологии. В этом смысле стоит еще раз отметить, что наша деятельность впрямую - не косвенно и не какими-то хитрыми приемами - а именно впрямую влияет на значительную часть национальных проектов", - сказал он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.