Минздрав ожидает сокращения розничной продажи сигарет на 24% к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ ожидает, что к 2024 году за счет мероприятий национального проекта "Демография" розничная продажа сигарет сократится на 24%. Об этом сообщил в субботу замглавы Минздрава Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы ожидаем, что розничные продажи сигарет к 2024 году в результате реализуемых мер [по нацпроекту "Демография"] должны сократиться примерно на 24%", - сказал Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.