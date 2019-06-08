В Рошале может появиться экотехнопарк полного цикла по переработке мусора

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти городского округа Рошаль Московской области и руководитель комплекса по переработке отходов (КПО) "Прогресс", который находится в муниципалитете, предложили создать на его базе диверсифицированный экотехнопарк, в котором бы из вторичных материалов сразу производили, например, мусорные контейнеры. Об этом сообщил в субботу ТАСС советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган.

"По итогам совещания в июне на комплексе по переработке отходов "Прогресс" в городском округе Рошаль было решено рассмотреть идею создания экотехнопарка полного цикла для переработки коммунальных отходов. Инициативу высказали глава городского округа Рошаль Алексей Артюхин и директор Рошальского индустриального парка (где находится КПО) Сергей Дудник", - сказал он.

По словам Когана, есть перспектива делать на этой площадке из подготовленных КПО материалов скамейки, бордюрный камень, плитку, контейнеры, ограждения и вторичное твердое топливо (RDF). Он отметил, что экотехнопарк станет точкой притяжения бизнеса. Площадка, которую предполагают отдать под технопарк, - часть индустриального парка в 500 га на месте бывшего Химического комбината.

КПО в Рошале - один из 12-13 запланированных властями Московской области, все они станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами. Проектная мощность "Прогресса" составляет 350 тыс. т отходов в год. Согласно данным аппарата Когана, из этого объема при повсеместном внедрении раздельного сбора мусора можно получать до 70 тыс. т ценных фракций и более 100 тыс. т компоста.

Ранее сообщалось, что вся новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет включать 13 мусоросортировочных комплексов, 12-13 КПО и четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Совокупный объем инвестиций в эту схему министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей. Так, стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, всех КПО - около 30 млрд рублей.

Согласно актуальному проекту схемы обращения с мусором в Подмосковье, новая инфраструктура обращения с мусором и раздельный сбор отходов, внедренный в регионе с 2019 года, позволят снизить объем вывозимого на свалки региона собственного мусора с 68% в 2019 году до 17% в 2030 году. Доля переработанных отходов за этот период должна вырасти с 32% до 54%. Планы по созданию новой инфраструктуры обращения с мусором в Подмосковье были озвучены в 2017-2018 годах. Сейчас эта работа ведется в рамках нацпроекта "Экология".