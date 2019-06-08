НМИЦ радиологии Минздрава будет сертифицирован по европейским стандартам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава России будет сертифицирован по европейским стандартам, что улучшит качество медпомощи для пациентов и позволит наращивать объемы медуслуг, оказываемых иностранным гражданам. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы сертифицируемся по европейским стандартам, протоколы лечения обновляем - они, конечно же, будут одинаковыми для иностранцев и россиян. Как только к нам регулярно будут приезжать, то персонал и учреждения постепенно научатся так работать не только с ними. Уровень и квалификация врачей будут улучшаться. Любое признание наше за рубежом является очень весомым фактором для нашего здравоохранения", - сказал он.

Каприн отметил, что сертификация центра по европейским стандартам является обязательным условиях для того, чтобы принимать иностранных туристов. Он добавил, что в последнее время западные коллеги отмечают падение числа российских пациентов зарубежом.

"На Западе лечат по-прежнему хорошо в плане сервиса и сопровождения, но и мы догоняем. А как только мы сертифицируемся по европейским стандартам, и наши граждане будут точно знать, что в соседней палате находится гражданин из Германии, Англии, Болгарии, который получает точно такую же схему лечения, мы действительно выйдем на международной уровень признания", - пояснил Каприн.

Увеличение объема экспорта медицинских услуг до $1 млрд в год является одной из целей нацпроекта "Здравоохранение". Для этого Минздрав России планирует уже к середине 2019 года разработать и запустить ежегодную программу коммуникационных мероприятий, которая расскажет иностранным гражданам о возможностях российской медицины. Уже к концу году планируется внедрить систему мониторинга данных по объему оказания медуслуг иностранцам. Благодаря созданию условий для роста экспорта отечественных медицинских услуг имидж российского здравоохранения в мире станет еще более позитивным, а благодаря пациентам из-за рубежа вырастут инвестиции в российскую медицину.

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.