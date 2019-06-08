Бизнес обсудил на ПМЭФ инвестиции в будущее России через нацпроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Национальные проекты стали ключевой темой дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Реализацию нацпроектов обсуждали с различных точек зрения: со стороны власти, общества и бизнеса. При этом бизнес на протяжении всего форума проявлял активный интерес к нацпроектам.

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На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, что стало новым рекордом, заявил на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков. Он добавил, что в ходе ПМЭФ подробнейшим образом были обсуждены национальные проекты. По мнению бизнеса, нацпроекты уже сейчас становятся драйвером экономического роста, отметил Кобяков. "В ближайшее время стратегической задачей для России будет реализация национальных проектов, которые уже по оценке участников форума становятся драйвером экономического роста. Конечно, много еще в этом направлении предстоит поработать, но бизнес оценивает это именно так. И это подстегнет те структурные изменения, о которых говорят уже на протяжении, наверное, уже пять лет", - сказал Кобяков. Президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" на полях ПМЭФ-2019 отметил, что возможность поучаствовать в реализации нацпроектов уникальна и бизнесмены не хотят ее упускать, однако им нужны гарантии стабильности. "Для того, чтобы в чем-то участвовать, нужно очень хорошо понимать, в чем именно ты принимаешь участие, и как это работает. Мы неоднократно говорили, и президент нас в этом поддерживает: правила игры для бизнеса должны быть стабильны", - сказал он. Иностранные инвесторы видят потенциал Национальные проекты уже сейчас являются привлекательными для иностранных инвесторов. В рамках ПМЭФ 6 июня состоялся рабочий обед президента РФ Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече были представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии. "Была крайне успешная встреча президента с инвесторами, которые управляют капиталом в 15 трлн долларов. Они действительно подтвердили свой интерес к национальным проектам на основе того, что они уже с нами сделали много доходных хороших инвестиций и они видят потенциал реализации национальных проектов", - рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе выступления на одной из сессий форума. Иностранные инвесторы заинтересованы в перспективных проектах, поэтому приезжают на ПМЭФ и охотно ждут встречи с Владимиром Путиным, добавил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Что касается инвестиций в наши национальные проекты. Меня сейчас на ходу корреспонденты окружили, атаковали вопросами, почему иностранные инвесторы охотно едут в Россию, ждут встречи с нашим президентом? Я ответил, что люди, которые управляют в совокупности 15 трлн долларов США, вряд ли бы поехали в Петербург на форум, если бы не видели перспектив и каких-то выгод для себя. Но если ты получаешь в среднем 15% доходности от всех проектов, которые через РФПИ проходят, ну, извините за моветон, какой дурак откажется от таких перспективных и выгодных с финансовой точки зрения проектов?" - сказал Иванов. При этом важно, чтобы и российские инвесторы вкладывали в национальные проекты, подчеркнул Дмитриев. Он отметил, что инвесторы должны хотеть проводить капиталовложение в проекты, их нельзя заставить это делать. "Очень важно, чтобы государство понимало, что именно эти люди, эти бизнесы создают основу роста, государство дает им только возможности и условия, но если не будет предпринимателей, которые будут создавать бизнес, то и роста не будет", - уверен глава РФПИ. Рецепт эффективности Успешность национальных проектов зависит в том числе и от степени вовлеченности бизнеса в их реализацию, а эффективное взаимодействие предпринимателей и государства на пути к достижению национальных целей развития позволит изменить характер российской экономики и снизить зависимость от цен на нефть.