Эксперты: в процессе внедрения цифровых технологий в школы учитель играет ключевую роль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/.Ключевая роль в эффективной работе цифровых технологий в школе будет принадлежать учителям, которые тоже нуждаются в поддержке. Такое мнение высказали эксперты в ходе сессии, посвященной внедрению цифровых технологий в рамках нацпроекта "Образование", на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Современные инструменты не заменят педагогов, однако успешность их внедрения в школы будет зависеть от поддержки преподавателей регионами и организациями, создающими эти технологии", - заявила директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.

Она отметила, что, по данным корпорации, в топ-5 регионов, наиболее активно использующих цифровые ресурсы "Российского учебника", входят Санкт-Петербург, Республика Татарстан, ХМАО, Новосибирская и Московская области. "При этом эффективность использования сервисов зависит от качества поддержки со стороны педагогов", - подчеркнула спикер.

Ее поддержал врио директора Психологического института Российской академии образования (РАО) Павел Сергоманов, отметив ключевую роль учителя в данном процессе. "Очень важно, чтобы учителя почувствовали преимущества технологий, цифровые решения должны стать для них именно помощниками, а не дополнительными обязанностями", - сказал он.

Директор центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов, поддержав спикеров, обратил внимание на проблему так называемого цифрового разрыва, или неравенства."Практически во всем мире среди учителей существует цифровой разрыв между теми, кто может использовать цифровые технологии для трансформации (переосмысления) процесса обучения и теми, кто просто использует для оцифровки традиционного учебного процесса (классно-урочного). В последнем случае вместо обычной доски и учебника мы просто получаем их электронные аналоги, обычный скучный урок заменяется его онлайн-версией", - пояснил он.

Преодолению этого разрыва, с точки зрения Латыповой, должна способствовать вдумчивая работа над созданием, а затем и использование качественных "цифровых учебно-методических комплексов".