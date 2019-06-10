Медведев поручил проработать вопрос финансирования создания среды передачи данных в школах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Минкомсвязи с другими госорганами до 1 августа проработать вопрос финансирования создания среды передачи данных в школах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Минкомсвязи России совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ <...> проработать вопрос финансового обеспечения создания среды передачи данных внутри зданий и помещений в целях обеспечения доступом к сети интернет образовательных организаций, расположенных в городах, в сельской местности и в поселках городского типа, в том числе в части источников указанного финансирования. Срок - 1 августа 2019 года", - отметили в кабмине. При этом до 10 августа Минфину совместно с Минкомсвязью и Мипросвещения Медведев поручил проработать предложения, представленные Минкомсвязью, и доложить о результатах в правительство.

Перед оценкой финансирования Минкомсвязи вместе с Минпросвещения поручено "определить минимальные требования к физическим сетям, которые создают среду передачи данных внутри зданий и помещений, для обеспечения доступом к сети интернет образовательных организаций, расположенных в городах, в сельской местности и в поселках городского типа", добавили в пресс-службе правительства. Речь идет о структурированной кабельной системе и активном сетевом оборудовании (маршрутизаторы/межсетевые экраны, коммутаторы, контроллеры и точки беспроводного доступа и так далее) для организации локальной вычислительной сети.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала правила проведения госзакупок, осуществляемых в целях реализации федерального проекта "Информационная структура". В министерстве указывали на необходимость госзакупок отечественного оборудования для подключения социально значимых объектов к интернету - возможность использовать иностранное предлагалось согласовывать с Минкомсвязью. Кроме того, министерство предлагало создать защищенный VPN-канал, то есть единую сеть передачи данных, для школ и объектов территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов РФ. Планировалось, что создавать единую сеть передачи данных будет компания "Ростелеком".

Подключение школ к интернету предусмотрено в федеральном проекте "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Всего в рамках федпроекта планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций. Первые конкурсы на подключение социальных объектов к интернету Минкомсвязь объявила в мае. Согласно нацпроекту "Образование", доля школ, обеспеченных интернетом со скоростью не менее 100 Мб/с в городах и 50 Мб/ с в селах в 2019 году должна составить 65% (к 2021 - 75%, к 2024 - 100%).