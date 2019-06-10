Минкомсвязь в течение месяца внесет нацстратегию по ИИ для утверждения президентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в течение месяца внесет для утверждения президентом РФ Владимиром Путиным национальную стратегию по развитию в России искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ТАСС выступает оператором портала.

В конце мая президент провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. "На совещании рассматривался проект национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Он был поддержан всеми участниками совещания и в целом был одобрен президентом. В течение месяца мы должны уже официально внести эту стратегию на утверждение президенту РФ", - сказал Кисляков.

На пленарном заседании ПМЭФ Путин сообщал, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в нацпроект "Цифровая экономика" в виде отдельного федерального проекта, уточнил он.

Кисляков уточнил, что в национальной стратегии предусмотрены целевые показатели по использованию искусственного интеллекта в России.

"Около 20% всех крупных и средних компаний и органов госвласти в России к 2024 году должны будут использовать технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 40%", - отметил он.

По словам замглавы Минкомсвязи, это самая "сквозная" из всех "сквозных" цифровых технологий. "Это технология, которая может применяться во всех без исключения отраслях экономики. По сути искусственный интеллект - это "новое электричество". По самым скромным оценкам экспертов, вклад от полноценного внедрения технологии ИИ во все сферы деятельности в рост ВВП составляет 1,5%", - добавил он.

Свои стратегии в области развития искусственного интеллекта уже утвердили более 30 стран мира, уточнил Кисляков. "Все страны сейчас борются за повышение своей эффективности, за рост своей экономики. И наличие такого инструментария, который может обеспечивать рост экономики, является стратегическим элементом в государственной политике", - пояснил он.

"Наша задача - как можно быстрее включиться в этот процесс. Эксперты оценивают объем рынка искусственного интеллекта примерно в 150-200 млрд долларов, а к концу 2024 года ожидается рост до $890 млрд. Мы должны оказаться активными участниками этого рынка, занять свою нишу, а не просто быть потребителями чужих технологий и продуктов", - резюмировал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.