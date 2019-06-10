АСИ запустило первую в России краудсорсинговую платформу для активных городских жителей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первая в России краудсорсинговая платформа, которая позволит привлечь широкую аудиторию к городским изменениям, появилась в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "100 городских лидеров", сообщила в понедельник пресс-служба АСИ.

"Программа АСИ "100 городских лидеров" запустила первую в России краудсорсинговую платформу для городских активистов. На краудсорсинговой платформе 100gorodov.ru программы АСИ "100 городских лидеров" запущены первые проекты: "Брендинг для "Города света" из города Полярные Зори (Мурманская область) и "В Чусовой не на час" из города Чусового (Пермский край). Также на платформе стартует всероссийский конкурс "Краски улиц" и появилась возможность предложить собственный краудсорсинговый проект", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой, новая платформа позволит привлечь широкую аудиторию с новыми идеями о создании комфортной городской среды.

"Каждый проект интересен по-своему: команда из Полярных Зорь предлагает разработать логотип будущего фестиваля "Город света", который пройдет в этом заполярном крае в декабре. Это предложение для дизайнеров и агентств, которые смогут в дальнейшем проработать весь фирменный стиль мероприятия. Запрос участников крауд-акселератора из Чусового - это поиск решений для развития туризма в городе, где нужно предложить идеи как задержать здесь гостей больше, чем на один день, а запуская проект "Краски улиц", мы предлагаем совместно с жителями городов решить проблему вандальных надписей: опыт школьниц из Марий Эл, которые закрашивали детскими рисунками расписанные около школы стены, теперь может быть тиражирован по всей стране", - приводит ее пресс-служба.

В рамках открытого тура в течение нескольких недель на платформе жители городов смогут предлагать идеи и голосовать за уже представленные проекты, которые попадут в шорт-лист следующего этапа, где лучшие проекты будут выбирать профессиональные члены жюри.

О программе

Проект "100 городских лидеров" запущен АСИ 15 января 2019 года для вовлечения активных граждан в создание комфортной городской среды: они могут подать заявки и предложения по улучшению своих городов через сайт проекта. Программа обучения команд городских лидеров рассчитана на пять лет, за этот период планируется объединить 1 млн человек и воплотить в жизнь более тысячи городских инициатив силами местных сообществ.

Финалистами первого тура программы стали 25 городов, в числе которых 10 городов - территорий присутствия госкорпорации "Росатом". Также было проведено еще пять дополнительных отборов, в результате которых путем открытого голосования на платформе еще 29 городов вошли в онлайн-часть программы. Все проекты будут тщательно проработаны городскими командами до конца 2019 года, а затем реализованы в городах. На их основе к началу 2020 года будут созданы модели для масштабирования по всей стране.

Максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий, является основным направление проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, онлайн-сервисы для голосования по вопросам развития городской среды должны быть созданы до конца 2020 года во всех регионах страны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Он рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.