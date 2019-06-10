В Севастополе начали просмотр кандидатов для нового балетного училища

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин провел в понедельник первый предварительный просмотр воспитанников для Академии хореографии, которую создадут в Севастополе в рамках национального проекта "Культура. Эта академия будет готовить артистов балета для всей страны, а стажироваться воспитанники будут в театре оперы и балета, который построят в новом музейно-культурном кластере города-героя.

Академия будет построена вместе с другими объектами музейно-культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе. Как отмечала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, сроки строительства для этого учреждения планируется скорректировать, чтобы сдать его раньше других объектов - тогда академия сможет готовить артистов для театра оперы и балета, который также запланирован в составе комплекса.

Тестирование полькой и "бабочкой"

Задачей профессиональных танцоров - руководителей учреждения - было оценить потенциал воспитанников севастопольских кружков, чтобы сформировать программу для подготовительных курсов, которые запустят осенью 2019 года. Главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов, который участвует в создании академии и оценивает кандидатов вместе с коллегами, рассказывает: утром регистрацию прошло около 50 девочек и мальчиков, но в течение дня постоянно кто-то добавляется - новая заявка приходит примерно раз в 10 минут.

"На просмотре используем разные упражнения, которые помогают оценить способности ребят. Например, полька позволяет увидеть, насколько далеко может ребенок перед собой вытянуть ногу, как он слышит музыку и чувствует ритм, насколько музыкален и насколько он себя свободно чувствует", - пояснил ТАСС Кузнецов. Также ребят просят сделать несколько упражнений на растяжку, в том числе "бабочку" или "лягушку", когда нужно подтянуть к себе ноги, согнув их в коленях. Потом им нужно встать в основные хореографические позиции и выполнить базовые балетные движения.

В комиссию первого просмотра, кроме Кузнецова, вошли известный танцовщик Сергей Полунин, который, как планируется, станет художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, и директор Севастопольского академического театра танца Вадима Елизарова Александр Елизаров.

В просмотре участвовали как те, кто уже занимается танцами, так и совсем юные кандидаты. Неожиданные сложности комиссии приходится решать на месте: например, выясняется, что дети не понимают, что значит "пройти через зал по диагонали". И хореографу приходится останавливать телеоператоров с камерами, как ориентир для танцующих детей.

Члены комиссии отмечают, что в первую очередь оценивают физический потенциал и здоровье ребенка, а все остальное - "бонусы" для будущего танцовщика. "Видно, когда ребенок талантливый. Но все талантливы по-разному: у кого-то танцевальность больше развита, у кого-то стопа красивая, у кого-то растяжка хорошая, у кого-то фигура. Надо найти изюминку в каждом", - считает Полунин.

Курсы для настойчивых

Среди тех, кто готовится к просмотру, разогреваясь, делая растяжку и играя в догонялки, есть и подростки. Они решили попробовать свои силы, несмотря на то, что в объявлении было указано: участвовать могут только дети в возрасте до восьми лет.

"Мы приехали, спросили, можно ли нам тоже на просмотр. Надеемся, что, когда откроется учебное заведение, будут набирать не только начальную школу, и, может быть, мы как раз попадем, - рассказывает мама 10-летней Алисы Наталья. - Мы не просто так пришли - хотелось бы, чтобы танец стал профессией, если скажут, что чего-то не хватает, то будем совершенствоваться. Я [занятия танцами] всячески поддерживаю, стараемся заниматься не только в коллективе, но и сами, и отдельно - растяжкой".

Сама Алиса рассказывает, что она - опытная артистка: за те шесть лет, которые занимается танцами, девочка не раз выступала на сцене, и поэтому перед просмотром и последующим отбором не волнуется. "Я танцую в коллективе классического танца, и мы учим батманы, прыжки - все эти элементы", - говорит она.

Представители будущей академии, увидев большой интерес со стороны детей, действительно задумались о том, чтобы изменить программу и добавить более взрослые классы. "Мы планировали набирать ребят с начальной школы: с семи-девяти лет. Но сейчас видим, что очень много желающих и 12, и 14 лет - и не хочется упустить талант, не хочется, чтобы ребята уехали учиться в другой регион", - говорит Полунин.

По словам Кузнецова, в сентябре, когда будут проходить вступительные испытания, возможен достаточно большой конкурс: только на первый просмотр пришли более 150 детей, в то время как в первый год на подготовительные курсы будет набор для 40-50 ребят. Причем 20 человек будут обучаться бесплатно за счет федеральных средств, до 10 детей - за счет средств фонда Сергея Полунина. Остальных возможно взять на платной основе - по предварительным подсчетам, сумма составит около 5 тыс. рублей в месяц.

Хореография в спортзале

Здание академии будет построено только через несколько лет, а до этого времени курсы хореографии станут работать в спорткомплексе "Муссон" - одном из крупнейших в городе. Специально для танцевальных классов переоборудуют один из спортзалов.

"Часть зала, порядка 100 кв. м, нам отдают. Мы делаем там ремонт - профессиональный балетный пол, станки, зеркала, вентиляция, медиасистема, которая позволит использовать современные технологии для детей. Мы рассчитываем использовать видеоматериалы, сделать интересную для детей программу, чтобы они любили занятия, чтобы влюблялись в профессию", - рассказал Кузнецов.

Он уточнил, что пока сроки начала занятий точно не определены. Запуск сайта, отборочные испытания и начало работы курсов возможны только после того, как будет зарегистрировано юридическое лицо для академии.

Полунин добавил, что именно отобранные для подготовительных курсов подростки будут иметь приоритет при поступлении в академию. "Но мы будем принимать и тех ребят, которые приедут из другого города. Хотя это еще большая ответственность перед ребенком и перед родителями: мы вырываем его из привычной среды, и если мы ошиблись, если ребенка придется отчислить, то он оказывается в ситуации, когда ушел из своей среды и не смог остаться на новом месте", - отметил хореограф.

По его словам, педагогический коллектив для курсов и для будущей академии также пока формируется. Планируется, что преподавать будут и севастопольские, и приглашенные специалисты.

О проекте

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех в стране музейно-культурных комплексов, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Власти города отмечали, что благодаря строительству этого комплекса Севастополь станет одной из театральных столиц России, а вошедшие в проект образовательные учреждения будут готовить кадры не только для театра, входящего в комплекс, но и для других учреждений Крыма и Севастополя.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.