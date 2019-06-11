Томские ученые разработали материал для элементов ядерных реакторов нового поколения

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали многослойный материал для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Он сохраняет свои свойства при температуре до 700 градусов и дозах повреждения более 150 смещений на атом и при этом прост в изготовлении и последующей обработке, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Института "Умные материалы и технологии" ТГУ в рамках федеральной целевой программы разработали новый многослойный материал, предназначенный для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Главные конкурентные преимущества продукта, изготовленного на основе сплава ванадия, заключаются в высокой коррозионной и радиационной стойкости одновременно с простотой изготовления и последующей обработки. Основные потенциальные потребители разрабатываемых материалов и конечной продукции - предприятия государственной корпорации "Росатом", - сказали в пресс-службе.

Композитный материал состоит из трех слоев, где между двумя слоями хромсодержащей стали находится сплав ванадия. Это позволяет обеспечить радиационную и коррозионную стойкость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации - температуре до 700 градусов и дозах повреждения более 150 смещений на атом (сна) в условиях замкнутого ядерного топливного цикла. Эти характеристики сравнимы с мировыми аналогами и в некоторых случаях даже могут их превзойти.

"Основная область применения, для которой разработан материал - это атомная энергетика. Более узко потребителей конечной продукции можно определить как машиностроительные предприятия атомной отрасли, выпускающие компоненты и комплектующие для атомной энергетики, а также предприятия топливного цикла, производящие и/или перерабатывающие ядерное топливо", - цитирует пресс-служба слова директор института-разработчика Ирины Курзиной.

Реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах. Вместе с тем радиационные нагрузки на конструкции в них значительно выше, что приводит к необходимости использовать специальные материалы для корпуса реактора и внутриреакторных систем.

В настоящее время реакторы на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт и 800 МВт работают на Белоярской АЭС в Свердловской области. Еще один подобный реактор строится в Северске Томской области в рамках проекта "Прорыв".

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