МЭР предложило субсидиями привлекать иностранные компании к съемкам фильмов в России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое должно способствовать привлечению иностранных компаний для съемок в России художественных фильмов, сериалов, анимационной и другой аудиовизуальной продукции. Проект постановления правительства размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, проект решения правительства подготовлен в рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Документ утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в связи с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ.

Средства субсидий будут предусмотрены в федеральном бюджете на каждый год реализации федерального проекта "Экспорт услуг" в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Минэкономразвития предлагает наделить АО "Российский экспортный центр" функциями агента правительства по вопросу предоставления субсидий.

Реализация проекта постановления направлена на увеличение объема экспорта услуг, создание условий для притока инвестиций иностранного капитала в российскую аудиовизуальную отрасль, а также увеличение туристического потока в Россию из-за рубежа. Как отмечается в пояснительной записке к проекту документа, его реализация будет способствовать созданию условий для развития кооперации между российскими и иностранными компаниями-производителями аудиовизуального контента, а также "продвижению положительного образа и культурных ценностей Российской Федерации".

Условия получения субсидий

Планируется, что объем субсидии будет рассчитываться исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду в России сценических постановочных объектов (павильонов, декораций, макетов местности, локаций), а также офисов, складов, съемочного и аудио-оборудования, летательных аппаратов, осветительного оборудования, транспорта, расходов на оплату услуг российских компаний и персонала.

Для получения субсидий аудиовизуальное произведение должно соответствовать одному из следующих условий: полнометражный художественный фильм с хронометражем более 60 минут либо минимальная сумма расходов на территории РФ свыше 20 млн рублей; документальный фильм - минимальный хронометраж более 40 минут либо минимальная сумма расходов более 5 млн рублей; анимационный фильм - минимальный хронометраж более 60 минут, а минимальная сумма расходов на территории России более 10 млн рублей.

Авторы документы рассчитывают также на привлечение иностранных компаний для производства в России сериалов. Для получения субсидий каждая серия художественного телевизионного или онлайн-сериала должна длиться более 15 минут, а сумма расходов на ее съемку составлять свыше 5 млн рублей на серию.

В случае реализации иностранными компаниями в РФ проекта дополненной (виртуальной) реальности (VR/AR проект) минимальная сумма расходов на территории нашей страны должна превышать планку 3 млн рублей.

Размер субсидий зависит от содержания

Согласно проекту постановления правительства, размер субсидии составит от 25% до 30% от фактически понесенных на территории России затрат на производство аудиовизуальной продукции.

Для получения субсидии произведение должно набрать необходимое количество баллов в квалификационном тесте оценки заявок. В частности, согласно требованиям проекта документа, его сюжет должен быть основан на событиях, связанных с историей, культурой, религией, мифологией России, являться интерпретацией прошлого или будущего страны, либо создан на основе российского литературного произведения, музыки или другого художественного произведения.

Сюжет картины, сериала или мультфильма может быть посвящен исторической или современной личности, связанной с Россией. В нем должны быть задействованы экстерьерные локации, архитектурные объекты и объекты культурного наследия на территории РФ, а в титрах возможно упоминание о том, что производство осуществлено на территории Российской Федерации.