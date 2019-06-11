Около 100 млн рублей получит Ростовская область на развитие МСП в рамках нацпроекта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Более 100 млн рублей выделено Ростовской области из федерального бюджета в 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках реализации нацпроекта. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

"Более 100 млн рублей [пойдет] на реализацию национального проекта ("Малое и среднее предпринимательство"). Вот уже конкретно приняты национальные проекты, и уже сегодня мы меняем бюджет, чтобы направить дополнительные ресурсы на достижение целей, которые сформулированы в национальных проектах", - сказал он.

Согласно материалам к заседанию законодательного собрания, которое прошло во вторник, в 2019 году из федерального бюджета в областной бюджет дополнительно поступило 210 млн рублей. Как сообщила, выступая на заседании заксобрания, министр финансов области Лилия Федотова, средства будут в том числе направлены на реализацию нацпроектов в Ростовской области.

В частности, 110 млн рублей предназначены на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, на реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" будет направлено 68 млн рублей, в том числе 39 млн рублей пойдут на переобучение и повышение квалификации работников предприятий.

Еще порядка 2,5 млн рублей потратят на медицинскую деятельность по пересадке органов, а также около 6,1 млн рублей - на создание детских технопарков "Кванториум".

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

