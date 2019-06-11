Электронную модель территориальной схемы ТКО создадут в Новгородской области к сентябрю

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Электронная модель территориальной схемы обращения с ТКО в Новгородской области, которая поможет контролировать качество работы региональных операторов, и анализировать загруженность полигонов, будет разработана до 1 сентября 2019 года. Затраты на проект составят более 6,5 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

"Окончание работ [по разработке модели территориальной схемы] - 01 сентября 2019 года", - говорится в конкурсной документации. Компания, выигравшая конкурс, разработает ее за 6,7 млн рублей. В сентябре модель будет представлена на общественных слушаниях.

Как пояснил ТАСС региональный министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Владимир Королев, запустить региональную электронную модель планируется не позднее 1 января 2020 года. Он добавил также, что она представляет собой информационную систему, включающая базы данных, программное и техническое обеспечение. Она будет аккумулировать данные по обращению с ТКО со всей области. В том числе, на основе этих данных в дальнейшем будут приниматься решения о целесообразности строительства полигона в том или ином районе области. Также система позволяет вести контроль качества работы спецорганизаций по вывозу мусора.

Целевые показатели реформы обращения с мусором в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.