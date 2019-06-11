Минпросвещения объявило конкурс на субсидирование регионов в рамках нацпроекта

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России объявило конкурс среди субъектов РФ на предоставление субсидий в рамках нацпроекта "Образование", в соответствии с которым в регионы в течение трех лет направят более 155 млрд рублей. Об этом в среду в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву сообщили порталу "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС.

"С 7 июня по 8 июля текущего года Министерство просвещения проводит прием заявок от субъектов Российской Федерации на право софинансирования мероприятий национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета", - сказала министр.

Субсидии будут предоставляться на реализацию 12 мероприятий, предусмотренных нацпроектом. "Это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориентации, развитию дополнительного образования детей, непрерывному образованию, цифровой образовательной среде, и все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны", - пояснила она.

Васильева также обратила внимание на то, что субсидии "впервые будут распределены на три года, а некоторые из них и на период реализации всего национального проекта до 2024 года". Это, по мнению главы Минпросвещения, позволит регионам "эффективно планировать реализацию мероприятий нацпроекта".

"В ближайшие три года Минпросвещения выделит на эти цели субсидии в размере более 155 млрд рублей. На эти средства субъекты обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, установят современное и технологическое оборудование, построят детские технопарки "Кванториум", создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, центры цифрового образования детей и многое другое", - перечислила министр, напомнив, что "около 55 млрд рублей уже направлены в регионы в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в целях ликвидации третьей смены".