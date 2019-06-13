Школьники впервые посоревнуются со взрослыми в создании "зимнего зрения" для беспилотников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Школьники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) впервые будут соревноваться со взрослыми в разработке "зимнего зрения" для беспилотников, программы, которая поможет беспилотным авто распознавать дорожные знаки в зимних условиях. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе движения.

Отборочный этап конкурса Ice Vision проходит до 15 июня, финал проведут 13-16 июля в формате 48-часового хакатона Российская венчурная компания (РВК) и университет МИСиС в партнерстве с НПО "Старлайн" и Сколковским институтом науки и технологий.

"В конкурсе примут участие молодые специалисты, студенты и школьники от 14 до 30 лет. Кружковое движение НТИ готовит к Ice Vision несколько команд, в которые вошли победители и призеры Олимпиады НТИ разных лет, участники хакатонов "Практики будущего" и других технологических соревнований <...> Участникам Ice Vision предстоит разработать технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотным автомобилям анализировать данные со стереокамер и лидаров и корректно распознавать дорожную обстановку в неблагоприятных условиях российской зимы", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о работе в условиях снега и дождя, при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещенности, неочищенной проезжей части и загрязненных дорожных знаках. Основной упор делается на распознавание дорожных знаков согласно ПДД. Разрабатывать интеллектуальную систему для беспилотников участники будут на основе реальных данных - в уникальный "зимний" датасет Ice Vision вошло более 20 тыс. изображений, полученных при сложных погодных условиях. Также в датасете будут представлены данные лидара - прибора, позволяющего создавать трехмерную карту окружающего автомобиль пространства в режиме реального времени.

Уверенное распознавание знаков, разметки и дорожной обстановки в любых погодных условиях - это необходимое требование для создания транспорта пятого уровня беспилотности, способного перемещаться полностью без участия водителя на любой дороге общественного пользования. На данный момент полностью эта задача не решена ни одним производителем беспилотного транспорта.

"Ice Vision - первый конкурс от НТИ со взрослой задачей, которая еще никем в мире не решена, где могут участвовать так называемые дети. Мы уверены, что кружковые команды составят достойную конкуренцию опытным соперникам. Подобные нетривиальные задачи школьники успешно решают в финалах Олимпиады НТИ, на хакатонах "Практики будущего" и других проектах Кружкового движения. Молодые таланты мыслят нестандартно, подходят к работе с огромным энтузиазмом и могут предложить по-настоящему новые, интересные решения", - сказал лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов, слова которого приводит пресс-служба.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Среди приоритетных задач движения - организация площадок и поводов для работы и общения, включая олимпиады, пространства, выставки, помощь во внедрении и коммерциализации своих разработок и продвижении идей и другие. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.