Предложения по поддержке инновационного бизнеса представят Госсовету летом 2019 года

ТАСС, 13 июня. Предложения по уточнению нацпроекта по поддержке малого бизнеса и предпринимательства, касающиеся развития технологического, или инновационного бизнеса, представят на рассмотрение Госсовета летом. Ожидается, что их применение станет возможным уже до конца 2019 года, сообщил в четверг ТАСС во время Общероссийского конгресса инженеров в Комсомольске-на-Амуре первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов.

"Необходима перенастройка всего имеющегося у государства инструментария по поддержке малого и среднего предпринимательства с фокусом на инициативы, на бизнес технологических компаний. И в первую очередь речь здесь идет о национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство <...> Такая инициатива обсуждается сейчас в рамках подгруппы "Технологическое предпринимательство" Госсовета РФ, куда входит агентство. Предложения по уточнению национального проекта в части развития технологического предпринимательства будут представлены Госсовету летом", - сказал Куликов.

По его мнению, "инновационное предпринимательство с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью переделов, формирующее высокий доход, должно поддерживаться первоочередно". "Инструментов поддержки именно для этого бизнеса сейчас практически нет", - подчеркнул Куликов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития для достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

В четверг в Комсомольске-на-Амуре стартовал III Общероссийский конгресс инженеров "Наука-Инженер-Промышленность". Среди участников - специалисты инженерного дела, молодые ученые, изобретатели, представители госкорпораций, промышленных предприятий из разных регионов России. В течение двух дней участники конгресса, по данным правительства Хабаровского края, обсудят вопросы подготовки инженеров будущего, применения инновационных и цифровых инженерных технологий в экономике, а также пути комплексного развития территорий и новой индустриализации. В рамках конгресса организована выставка инновационной продукции, которую презентуют краевые предприятия и молодые ученые.