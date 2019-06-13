Бурятия станет одним из первых регионов, где будут внедрены стандарты АСИ по экотуризму

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Республика Бурятия станет одним из российских регионов, где Агентство стратегических инициатив (АСИ) в пилотном режиме внедрит стандарты развития экологического туризма. Об этом сообщила в четверг в Улан-Удэ замруководителя департамента реализации инициатив АСИ Ольга Шандуренко.

"Бурятия, мы договорились с министром туризма республики, будет одним из пилотных регионов, где будут внедряться наши стандарты [модели экологического туризма]", - сказала Шандуренко, выступая на пленарном заседании форума "Неделя туризма на Великом Шелковом пути".

Эксперт пояснила, что экотуризм - это возможность познакомить людей с природными богатствами России, научить любить природу и сохранять ее. В задачах национального проекта "Экология" есть такой пункт как увеличение количества посетителей нацпарков на 4 млн человек ежегодно, напомнила Шандуренко, этого можно достичь с помощью экотуризма.

"Модель, которую мы разработаем, будет предусматривать то, какая инфраструктура на природной территории должна быть, как должен выглядеть визит-центр, какие должны быть экотропы, то, как взаимодействовать с местным населением и стимулировать развитие предпринимательских инициатив, - сказала эксперт. - Это шанс для большого количества ООПТ (особо охраняемых природных территорий), для предпринимательских инициатив, новых возможностей для инвестиций".

По оценкам Международной экологической ассоциации, экотуризм растет ежегодно на 20-30%, значительно обходя рост пляжного туризма. Шандуренко отметила, что в США нацпарки и прилегающие территории ежегодно посещают 331 млн туристов, ежегодный доход от экотуризма там составляет $18,5 млрд. "Россия находится на первом месте в мире по количеству ООПТ, 13% территории страны - это нацпарки, заповедники, памятники природы, природные парки, региональные ООПТ, но при этом у нас только 7 млн посетителей, а доходность от этой отрасли по итогам 2017 года составила всего 1 млрд рублей", - сообщила представитель АСИ.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).