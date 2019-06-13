Эксперты видят перспективы для гаджетов с российской ОС Astra Linux в промышленности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первые коммерческие гаджеты на российской операционной системе (ОС) Astra Linux перспективны для использования в промышленных целях и могут заложить основу для выхода отечественных разработок на массовый рынок. Такое мнение высказали эксперты общероссийскому порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной ОС Astra Linux планируют выпустить в продажу в сентябре этого года. По информации издания, это будет один смартфон и два планшета промышленного класса, способные работать по 10-12 часов при температуре от -20 до +60 градусов и четыре-пять часов при -30 градусах. При этом ОС сертифицирована Минобороны, ФСТЭК и ФСБ и обеспечивает обработку информации до степени секретности "особой важности", отмечает издание. По данным газеты, заказчиками новых устройств, согласно планам компаний, могут стать госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта и производства.

По мнению главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, готовность к коммерческому использованию подобных гаджетов говорит о том, что "у РФ есть потенциал разработки подобных историй, потому что меньше зависимость от импортного". "Это хороший знак. Если говорить про промышленные образцы, то они будут соответствовать возложенному на них закрытому функционалу", - убежден он. В том, что гаджеты на Astra Linux смогут выполнить возложенные на них функции, не сомневается и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко полагает, что, несмотря на узкое применение новой отечественной разработки, подобные продукты полезны для развития российского рынка в целом. "Кто не пробует сделать свои "железки", тот автоматически и добровольно лишается компетенций и экспертизы, так нужной в наши дни. Кто пробует - у того появляется шанс на успех и на какие-то достижения в конкуренции с другими игроками. Поэтому сама попытка сделать "свое железо" и поставить на него "свою мобильную ОС" должна всячески приветствоваться экспертами и игроками бизнеса", - убежден он.

Гаджеты пока не для всех

Вместе с тем разработчикам предстоит еще большой и сложный путь, чтобы сделать смартфоны и планшеты с ОС Astra Linux привычными гаджетами в жизни обычных россиян. Как отметил Массух, полноценная мобильная операционная система - сложный технологический продукт, который необходимо подстраивать под более широкое использование. "Вопрос состоит в том, на сколько продукт удовлетворяет потребителя. Для пользователя требуется удобство, какое-то количество приложений и т. д. Это, конечно, требует большой работы, чтобы достичь таких высот, но это достижимо для отечественных разработчиков", - полагает эксперт.

С ним согласен и Кусков из TelecomDaily: станут ли эти разработки основой для конкурентоспособной отечественной ОС в будущем - вопрос открытый, считает он. "Сегодня эти возможности есть, но для этого необходимо работать в коммерческой структуре, в течение определенного количества времени вкладывая средства в людей и в разработки. На сегодняшний момент это один из основных факторов, поэтому пока мы не можем находиться на одном уровне [с Android и iOS]. Как сегментированный вариант гаджеты на Astra Linux - хороший вариант, но не для обычных пользователей", - считает он.

По словам Плуготаренко из РАЭК, гаджеты на Astra Linux пока сложно назвать полностью отечественными: сейчас речь идет лишь о российской сборке, при том что компонентная база остается зарубежной. "Но все равно это интересный проект, которому надо дать шанс на реализацию. С таких вот заказов и разработок начинали многие компании, ставшие сегодня транснациональными холдингами и уверенно чувствующие себя на локальных и международных рынках", - отмечает эксперт.

Работа по развитию и внедрению российского программного обеспечения предусмотрена в нацпроекте "Цифровая экономика".