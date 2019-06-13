Голикова поручила проработать модель соцнавигатора для системы долговременного ухода

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минкомсвязи до 1 декабря проработать модель социального навигатора, где будет размещена информация об организациях в сфере долговременного ухода на основе рейтингов и отзывов. Протокол поручений имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строится в соответствие с мировыми стандартами.

"Минтруду России ([главе министерства] Максиму Топилину), Минкомсвязи России ([главе министерства] Константину Носкову) <…> проработать модель создания цифровой платформы, предоставляющей лицам, нуждающимся в долговременном уходе, возможность запрашивать через агрегаторов получение различного рода объема услуг по такому уходу на постоянной, временной периодической или разовой основе у всех лиц, публично заявивших об оказании услуг по предоставлению долговременного ухода (с указанием видов, объемов, периодичности, сроков и условием оказания этих услуг - платно, бесплатно, в порядке обмена и т. п.), включая механизм их объективного рейтингования и репутационного оценивания получателями услуг", - говорится в документе.

Ранее Топилин рассказал ТАСС, что система социального навигатора по уходу за пожилыми людьми на дому будет функционировать в рамках Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР) и будет включать новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.