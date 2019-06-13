В конкурсе на подключение к интернету соцобъектов в 14 регионах победили три компании

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ огласила итоги первых конкурсов на подключение социально значимых объектов к интернету в 14 регионах, победителями стали три компании -"Ростелеком", "Мегафон" и "Связь-Энерго", сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к интернету соцобъектов 22 мая. В частности, конкурсы объявлены на подключение объектов во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, а также в Камчатском крае. Минкомсвязь не ограничивала участников конкурсов в технологии подключения, но жестко фиксировала технические параметры доступа.

"Отказ от модели единственного поставщика в пользу конкурсов доказал свою эффективность: благодаря конкуренции начальные цены контрактов в среднем снизились более чем вдвое, а в число победителей вошли региональные операторы. Первые аукционы привели к значительному снижению цен контрактов относительно начальных цен - в среднем на 53,6%, максимальное снижение цены контракта зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях - на 80-81,5%", - говорится в сообщении.

Таким образом, уточнили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, вместо запланированных 5,92 млрд рублей из бюджета будет израсходовано 2,75 млрд рублей, при этом в 12 из 14 регионов конкурсы выиграл "Ростелеком", в Ингушетии победил "Мегафон", а в Костромской области - "Связь-Энерго".

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.