Водопровод появится в селении в Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту "Чистая вода"

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Центральное водоснабжение появится впервые в одном из сел Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщил журналистам зампред правительства региона Владимир Болотоков.

Селение Белоглинское расположено в Терском районе республики, в нем проживает более 500 человек.

"Важнейший и актуальный для Кабардино-Балкарии проект - "Чистая вода" нацпроекта "Экология", мы участвуем в этой программе, благодаря чему селение Белоглинское, где вообще никогда не было централизованного водоснабжения, получит его. В этом году мы будем строить там водопроводную систему и еще будем производить капитальный ремонт водопровода в сельском поселении Дальнее [Прохладненского района КБР] по этому же проекту", - сказал Болотоков.

По его данным, республика на следующий год готовит большой пакет документов для участия в проекте и запросит у федерального центра 24 млн рублей. На эти средства, в частности, планируется обеспечить водой строящийся жилой район в столице региона городе Нальчике. В 2019 году на финансирование проекта направят 10 млн рублей.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).