Школы, амбулатории и пожарные части КБР оснастят интернетом до конца 2019 года

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Большая часть школ, 50 фельдшерско-акушерских пунктов и все пожарные части Кабардино-Балкарии (КБР) будут оснащены интернетом со скоростью не менее 50 Мб в секунду до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Об этом сообщил журналистам зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"285 школ Кабардино-Балкарской Республики, это большая часть образовательных учреждений в регионе, в этом году получат интернет со скоростью не менее чем 50 Мб в секунду, также 50 фельдшерско-акушерских пунктов, все наши пожарные службы, таковых 15, что тоже является актуальным с точки зрения безопасности. Это все будет происходить в этом году, сейчас конкурс состоится и необязательно эту работу будут осуществлять наши организации. Пройдет Всероссийский конкурс, который будет разыгран Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и будет работа проведена на территории КБР", - сказал Болотоков в ходе пресс-конференции.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.